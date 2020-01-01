رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع شخص على يد شقيقه فى مشاجرة بينهما بالمنوفية

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:25 ص
سياره اسعاف
سياره اسعاف
ولاء القاضى
طباعة
لقى شخص مصرعه على يد شقيقه بعد أن قام الأخ الأصغر بسحب سكين المطبخ وطعن بها أخيه الأكبر بعدة طعنات نافذة بالظهر بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد علي مأمور مركز شرطة أشمون يفيد مصرع "ناصر." أ. أ" 52 سنة مقيم بـ"مسقة الأربعين" تابعة لقرية شنشور دائرة المركز، بعدة طعنات نافذة بالظهر أودت بحياته في الحال علي يد شقيقه "كرم"، مستخدمًا سكين المطبخ.

بالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان أقروا أن المجني عليه أشعل الدخان أمام المنزل فقام الجاني بسب شقيقه فنشب شجار بينهما، وفي الحال سحب الجاني السكين من المطبخ وأنهال على أخيه بالطعنات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الإسكان» تطرح 2271 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بـ9 محافظات

«العليا للفيروسات» تكشف حقيقة ضعف «كورونا» فى مصر (فيديو)

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2020 للصف الثالث الثانوي كاملا (صور)

استمرار انخفاض الأعداد.. الصحة: 67 وفاة و923 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص

الباز: مصر الآن في حالة حرب صريحة وواضحة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

زوجة ويل سميث تعترف بعلاقتها بمغنى راب

ماسك يكشف عن رقاقة قادرة على علاج الاكتئاب والإدمان

لغز قتيل العصر الحديدي الذي عثر عليه مقيد اليدين

السجن 4 سنوات لبريطاني حاول سرقة الميثاق الأعظم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

صدور ترجمة كتاب «مجتمعات السفن الشراعية» لمؤلفه آجيوس ديونيسيوس

نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بالأوبرا

رشا عدلي «على مشارف الليل» في مكتبة تنمية

وسيم السيسى: الصهيونية العالمية تحاول تشويه وتهويد تراثنا المصرى