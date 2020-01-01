مصرع شخص على يد شقيقه فى مشاجرة بينهما بالمنوفية

لقى شخص مصرعه على يد شقيقه بعد أن قام الأخ الأصغر بسحب سكين المطبخ وطعن بها أخيه الأكبر بعدة طعنات نافذة بالظهر بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد علي مأمور مركز شرطة أشمون يفيد مصرع "ناصر." أ. أ" 52 سنة مقيم بـ"مسقة الأربعين" تابعة لقرية شنشور دائرة المركز، بعدة طعنات نافذة بالظهر أودت بحياته في الحال علي يد شقيقه "كرم"، مستخدمًا سكين المطبخ.بالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان أقروا أن المجني عليه أشعل الدخان أمام المنزل فقام الجاني بسب شقيقه فنشب شجار بينهما، وفي الحال سحب الجاني السكين من المطبخ وأنهال على أخيه بالطعنات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.