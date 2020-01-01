سمية الخشاب: مستعدة لمساعدة الفتيات على مواجهة التحرش

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قالت الفنانة سمية الخشاب، عن اقتراحها إطلاق مراكز تأهيلية في صفوف المدارس، لمساعدة الأولاد على عدم التحرش بالفتيات، إن ذلك أقل شيء يمكن أن تفعله من أجل بلدها.وأضافت "سمية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لازم نتصدى للتحرش، ولو اتطلب مني أقعد مع البنات افهمها تعمل ايه، على راسي من فوق، لأن البنات بيخافوا ومبيعرفوش يعملوا ايه".وأردفت "سمية": "ببقى راكبة السيارة بيتزنق عليا، وعلى السوشيال بنتعرض لتحرش لفظي بعمل بلوك".واقترحت "سمية" عمل مراكز تأهيلية في صفوف المدارس في فصل الصيف، مردفة: "اعتقد في كتير من مدربين التنمية البشرية ومدرسين التربية، ممكن يتبرعوا بساعة أو ساعتين من وقتهم للولاد اللي محتاجين التنمية البشرية دي، واللي محتاجين للفهم والإدارك والاستيعاب