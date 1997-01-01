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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

زوجة ويل سميث تعترف بعلاقتها بمغنى راب

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:50 ص
جادا بينكيت
جادا بينكيت
وكالات
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اعترفت جادا بينكيت زوجة النجم الأمريكي العالمي ويل سميث بأنها خانت زوجها مع مغني الراب أوجستوس ألسينا.

وفي برنامجها "حديث المائدة الحمراء"، قالت جادا لسميث إنها في فترة انفصالهما كانت على علاقة بألسينا.

وقالت: "كنا منفصلين.. ومع مرور الوقت، دخلت في ارتباط مع أوجستوس".

واستحثها سميث على مواصلة الحديث، متساءلا: "ارتباط؟ علاقة؟".

فأجابت: "كنت أشعر بالكثير من الألم".

وسميث وجادا متزوجان منذ عام 1997، ولديهما ابنان، وقالا إنهما عادا لبعضهما بعد فترة انفصال.

وقال الاثنان إنهما يريدان المشاركة في الحلقة لوضع حد لتكهنات ثارت في وسائل إعلام بعد مقابلة أجراها ألسينا مؤخرا مع برنامج إذاعي، حيث صرح هذا الأخير بأنه كان على علاقة بجادا، وأن سميث أعرب عن "مباركته" لتلك العلاقة، وهو ما أثار تكهنات بأن نجمي هوليوود في زواج مفتوح.

وأشارت زوجة النجم الأمريكي العالمي ويل سميث إلى أنها لم تتحدث إلى ألسينا منذ أعوام.

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