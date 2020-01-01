البرازيل تسجل 39023 إصابة و1071 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، عن تسجيل 39023 إصابة و1071 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 39023 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1839850.وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات بأكثر من 40000 ألف حالة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 8 يوليو 44571 حالة، وفي 9 يوليو 42619، وفي 10 يوليو و45048.وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس وأعلن مؤخرًا إصابته بالمرض، انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.