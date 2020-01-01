رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 39023 إصابة و1071 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:59 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت البرازيل، عن تسجيل 39023 إصابة و1071 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 39023 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1839850.

وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات بأكثر من 40000 ألف حالة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 8 يوليو 44571 حالة، وفي 9 يوليو 42619، وفي 10 يوليو و45048.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس وأعلن مؤخرًا إصابته بالمرض، انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

موضوعات متعلقة

الباز يناشد النائب العام القبض على عبدالله رشدي: يحرض على الفسق

الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

«الإسكان» تطرح 2271 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بـ9 محافظات

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص

الباز: مصر الآن في حالة حرب صريحة وواضحة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

زوجة ويل سميث تعترف بعلاقتها بمغنى راب

ماسك يكشف عن رقاقة قادرة على علاج الاكتئاب والإدمان

لغز قتيل العصر الحديدي الذي عثر عليه مقيد اليدين

السجن 4 سنوات لبريطاني حاول سرقة الميثاق الأعظم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

صدور ترجمة كتاب «مجتمعات السفن الشراعية» لمؤلفه آجيوس ديونيسيوس

نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بالأوبرا

رشا عدلي «على مشارف الليل» في مكتبة تنمية

وسيم السيسى: الصهيونية العالمية تحاول تشويه وتهويد تراثنا المصرى