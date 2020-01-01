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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

قطاع الفنون الشعبية: فرقة رضا قوة ناعمة لمصر على مدار ٦٠ عامًا

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:45 ص
فرقة رضا
فرقة رضا
سناء إسماعيل
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قال الدكتور عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية بوزارة الثقافة، ناعيًا رحيل الفنان محمود رضا، إن فرقة رضا على مدار ستين عامًا تمثل القوة الناعمة الحقيقية لمصر من خلال عروض الفرقة التي لم تبهر فقط مصر ولكن إنطلقت إقليميًا وعالميًا.

وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن: "الراحل هو أبو الفنون الشعبية في مصر والوطن العربي وأفضاله لا تعود فقط على مصر لكن إستعانت به الدول العربية التي شرعت على إبراز فنونها الشعبية وكان للراحل دور كبير ومهم في هذا الإطار".

وتابع: "محمود رضا لم يكن نجمًا مصريًا أو عربيًا فقط بل إن فنه ذاع صيته عالميًا وأصبح من أهم رموز الفنون الشعبية على مستوى العالم وقد فارت اكثر من دولة حول العالم ولمست مكانته فيها وإلى الان عندما تقيم فرقة رضا عروضها لها إحترام ونجاح على الصعيد العالمي".

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