بدء تسليم 480 وحدة سكنية بالاسكان المميز بدمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم 480 وحدة سكنية بواقع 20 عمارة ضمن المرحلة الأولى بمشروع الإسكان المميز غرب الحي الخامس، بدءًا من اليوم الموافق 12 يوليو حتى 23 أغسطس المقبل، موضحًا أن المشروع شامل أعمال المرافق من تنفيذ شبكة كهرباء وتليفونات وشبكة مياه، ويشمل سوق تجاري وملعب خماسي ومدارس وحدة صحية.وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم عمارة رقم "1" يوم الأحد الموافق 12 يوليو المقبل، ثم تسليم العمارة رقم "2" يوم الإثنين 13 يوليو يليها تسليم العمارة رقم "3" يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو، وتسليم العمارة رقم "4" يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو المقبل، مضيفًا أنه سيتم تخصيص يوم الخميس الموافق 16 يوليو لمواطنين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة.وأضاف أنه سيتم استكمال تسيلم أرقام العمارات رقم "5_6_7_8" أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 19 و20 و21 و22 يوليو المقبل)، بالإضافة أنه سيتم تسليم العمارة رقم "9" يوم الأحد الموافق 26 يوليو، يليها تسليم العمارة رقم "10" يوم الإثنين الموافق 27 يوليو المقبل، وسيتم تسليم العمارة رقم "11" يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو، وتسليم العمارة رقم "12" يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم الوحدات للمواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل.ولفت إلى أنه سيتم تسليم العمارة رقم "13" يوم الأحد الموافق 9 أغسطس ورقم 14" يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس، ورقمي "15 و16" يومي الثلاثاء والأربعاء (11 و12) أغسطس المقبل، وتم تخصيص يوم الخميس للذين تخلفوا عن الاستلام، كما سيتم تسليم أرقام العمارات 17،18،19، 20 أيام (16 و17 و18 و19 أغسطس) وللذين تخلفوا عن الاستلام يوم الأحد الموافق 20 أغسطس.