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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة السورية تعدل شروط دخول المواطنين إلى بلادهم عبر لبنان

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:37 ص
المواطنين السوريون
المواطنين السوريون
وكالات
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قررت الحكومة السورية السماح للسوريين العالقين في الخارج، بالدخول عبر المنافذ الحدودية مع لبنان ضمن شروط تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وقرر "الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا" تعديل شروط الدخول الخاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية، بحيث يُسمح بالدخول خلال 18 ساعة، بدءًا من توقيت إجراء الإختبار الخاص بكورونا (PCR) لدى المشافي اللبنانية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأوضحت رئاسة الوزراء أن، العائدين سيخضعون "لحجر منزلي لمدة 5 أيام، بينما يتم نقل من تثبت إصابته بالفيروس، بعد إجراء الاختبار، إلى مراكز العزل الصحي".

وفي نفس السياق، طلب الفريق الحكومي، خلال اجتماع له اليوم، من المحافظين "متابعة تنظيم التجمعات الدعائية لمرشحي مجلس الشعب وعملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في المراكز الإنتخابية، بما يضمن الحد من الإزدحام وتحقيق التباعد المكاني".

وأضافت رئاسة الوزراء أن، وزير الصحة قدم عرضًا حول الإصابات بفيروس كورونا، والخارطة الصحية للإصابات المنتشرة في المحافظات التي يتم من خلالها تحديد أماكن المصابين والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعتهم بالشكل الأمثل.

وقالت الرئاسة إن الفريق الحكومي أكد على "ضرورة الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء تزايد أعداد الإصابات".

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