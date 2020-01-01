الحكومة السورية تعدل شروط دخول المواطنين إلى بلادهم عبر لبنان

الحكومة السورية تعدل شروط دخول المواطنين إلى بلادهم عبر لبنان
الأحد 12/يوليه/2020 - 12:37 ص
وكالاتطباعة
قررت الحكومة السورية السماح للسوريين العالقين في الخارج، بالدخول عبر المنافذ الحدودية مع لبنان ضمن شروط تتعلق بفيروس كورونا المستجد.
وقرر "الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا" تعديل شروط الدخول الخاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية، بحيث يُسمح بالدخول خلال 18 ساعة، بدءًا من توقيت إجراء الإختبار الخاص بكورونا (PCR) لدى المشافي اللبنانية المعتمدة من وزارة الصحة.
وأوضحت رئاسة الوزراء أن، العائدين سيخضعون "لحجر منزلي لمدة 5 أيام، بينما يتم نقل من تثبت إصابته بالفيروس، بعد إجراء الاختبار، إلى مراكز العزل الصحي".
وفي نفس السياق، طلب الفريق الحكومي، خلال اجتماع له اليوم، من المحافظين "متابعة تنظيم التجمعات الدعائية لمرشحي مجلس الشعب وعملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في المراكز الإنتخابية، بما يضمن الحد من الإزدحام وتحقيق التباعد المكاني".
وأضافت رئاسة الوزراء أن، وزير الصحة قدم عرضًا حول الإصابات بفيروس كورونا، والخارطة الصحية للإصابات المنتشرة في المحافظات التي يتم من خلالها تحديد أماكن المصابين والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعتهم بالشكل الأمثل.
وقالت الرئاسة إن الفريق الحكومي أكد على "ضرورة الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء تزايد أعداد الإصابات".
وقرر "الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا" تعديل شروط الدخول الخاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية، بحيث يُسمح بالدخول خلال 18 ساعة، بدءًا من توقيت إجراء الإختبار الخاص بكورونا (PCR) لدى المشافي اللبنانية المعتمدة من وزارة الصحة.
وأوضحت رئاسة الوزراء أن، العائدين سيخضعون "لحجر منزلي لمدة 5 أيام، بينما يتم نقل من تثبت إصابته بالفيروس، بعد إجراء الاختبار، إلى مراكز العزل الصحي".
وفي نفس السياق، طلب الفريق الحكومي، خلال اجتماع له اليوم، من المحافظين "متابعة تنظيم التجمعات الدعائية لمرشحي مجلس الشعب وعملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في المراكز الإنتخابية، بما يضمن الحد من الإزدحام وتحقيق التباعد المكاني".
وأضافت رئاسة الوزراء أن، وزير الصحة قدم عرضًا حول الإصابات بفيروس كورونا، والخارطة الصحية للإصابات المنتشرة في المحافظات التي يتم من خلالها تحديد أماكن المصابين والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعتهم بالشكل الأمثل.
وقالت الرئاسة إن الفريق الحكومي أكد على "ضرورة الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء تزايد أعداد الإصابات".