أستراليا تسجل إجمالى 9553 حالة و107 وفيات بفيروس كورونا

بلغ عدد إجمالي الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا في أستراليا 9553 حالة حتى 0730 من صباح اليوم الأحد في سيدني، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات في أستراليا بلغ 107 بسبب "كوفيد- 19"، بينما تعافى 7724 من المرض.ومر حوالي 23 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان تسجيل أول حالة في أستراليا.وسجلت أستراليا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 194 حالة إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة، فيما تعافى إجمالي 7724 مريضًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.