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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أستاذ هندسة بترول يتحدث عن خطة الدولة لتطوير قطاع التعدين في مصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:34 ص
الدكتور جمال القليوبي
الدكتور جمال القليوبي
سناء إسماعيل
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قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للبترول، إن الدولة عازمة على نقاط أساسية لتعظيم القيمة المضافة، والجزء الأكبر منها يخص المواطن، وهو توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، وصلنا لمستوى يتعدى مليون و300 وحدة، وتم تذليل كل العقبات لدخول الغاز، سواء بعملية تقليل التكلفة على المواطن من خلل البحث مع وزارة التضامن الاجتماعي، أو الأقساط التي لا تتعد 30 جنيهًا للمواطن.

وتابع: «الغاز الطبيعي هو المؤثر الأساسي لصناعة هامة وذات قيمة عالمية، وهي البتروكيماويات تشمل أكثر من 86 منتج، ويعتمد السوق العالمي عليها لأكثر من 1600 مليار دولار سنويًا، والدولة تستهدف أن يكون لديها قدرات منتجات البتروكيماويات، وإنشاء مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة والعلمين بقيمة عالية جدًا تصل للسوق الأسيوي».

وأوضح أن النقطة الثالثة هي صناعة الغاز المسال، فمصر لديها مصنعين من الجيل التالي، ووصلنا إلى فائض من الإنتاج يعطي قيمة مضافة من تصدير الغاز، مشيرًا إلى أن زيادة قدرات الدولة من إنتاج الأسمدة و19 مصنعًا بقدرات تصل إلى 16 مليون طن يعطي فائض كبير ويعود مباشرة على الشارع.

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