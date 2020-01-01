الأمم المتحدة تستأنف آليّة إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

تبنّى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار لتمديد آليّة إدخال المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود إلى سوريا، لكن مع تقليص جديد للآليّة فرضته روسيا على الدول الغربيّة.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، بعد أسبوع من الانقسامات وعمليّة تصويت هي السابعة، تبنّى المجلس بغالبيّة 12 صوتًا من أصل 15، مقترحًا ألمانيًا بلجيكيًا ينصّ على إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحًا لمدّة عام، بدلًا من نقطتَي عبور كانتا مستخدمتين في السابق.وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا والصين وجمهورية الدومينيكان، بحسب دبلوماسيين.