حصيلة كورونا فى أمريكا: 3.22 مليون إصابة و134430 وفاة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2.3%، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس إلى 3.22 مليون حالة حتى الساعة 0316 مساء بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وسجلت نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 401029 حالة، بزيادة 0.2% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.وشهدت ساوث كارولينا زيادة بنسبة 7.9% في عدد الحالات منذ أمس ليصل الإجمالي إلى 54699 حالة وفي المقابل سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات بـ 96 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.