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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-7-2020

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:57 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-7-2020، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وجاء متوسط سعر الصرف اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وحقق في البنك الأهلي المصري سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

ويقدم لكم موقع " الدستور " في تقريره اليوم سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-7-2020

تباين سعر الريال السعودي في اسواق تداول العملات المحلية اليوم حيث جاء في البنك المركزي المصري بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق سعر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

ويأتي الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل، جاء سعر الريال في بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ويتم تحديد سعر صرف الريال السعودي في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.

جدير بالذكر أن الريال السعودي هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويأتي من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

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