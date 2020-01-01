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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

16 ولاية ألمانية تسعى لاقتراض 95 مليار يورو لمواجهة كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:15 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، أن 16 ولاية في ألمانيا تعتزم اقتراض 95 مليار يورو (107 مليارات دولار) كديون جديدة ضمن جهودها للإنفاق بهدف حماية الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.

وتأتي هذه الخطوة إضافة إلى الديون البالغة 218.5 مليار يورو، والتي تخطط الحكومة الاتحادية لإصدارها للمساعدة في تمويل دعم الاقتصاد الذي من المتوقع أن ينكمش بما يزيد على 6 بالمئة هذا العام؛ بسبب أزمة كورونا وإجراءات العزل العام.

ووفقًا لتقديرات «دير شبيجل» بعد إجراء مسح لوزارات المالية بالولايات التي تتمتع باستقلالية واسعة في ظل نظام الحكم المتطور للغاية في البلاد، فإن الولايات ستتحمل ديونًا إضافية بقيمة 95 مليار يورو.

وقالت المجلة، إن الولايات لديها بالفعل ديون إجمالية تبلغ حوالي 580 مليار يورو.

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