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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يجرى جولة ميدانية بمدينتى كفر الزيات وطنطا

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:10 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منذ قليل، جولة ميدانية لمدينتي كفر الزيات وطنطا لمتابعة التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب محافظ الغربية خلال جولته بكفر الزيات رئيس المدينة برفع القمامة الموجودة أولًا بأول وفض التكدسات الموجودة على الكورنيش، وتم غلق وتشميع كافية لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وغلق حديقة على الكورنيش.

وخلال الجولة وجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحب مركب بالنيل مقام به أحد الأفراح، وتم سحب 11 رخصة للمخالفة المرورية "صف ثان".

وفي مدينة طنطا، تفقد رحمي شارع الجلاء وشارع سعيد ووجه بضرورة الإلتزام بمواعيد الغلق للكافيهات في تمام الساعة العاشرة مساء، كما تفقد أعمال الرصف التي تتم في شارع الشيتي بحي ثان طنطا.

رافقه في الجولة عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.
الدكتور طارق رحمي
محافظ الغربية يجرى جولة ميدانية بمدينتى كفر الزيات وطنطا
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
محافظ الغربية يجرى جولة ميدانية بمدينتى كفر الزيات وطنطا
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

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