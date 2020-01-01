ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة «تحت تهديد السلاح»

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على بطولة الفيلم السينمائي الجديد تحت تهديد السلاح الذي يقوم بإنتاجه أحمد السبكي الذي قام بنشر صورة التعاقد في تواجد نجله المخرج كريم السبكي وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وكان قد بدأ التجهيز للفيلم منذ أسبوع، حينما أعلن المنتج أحمد السبكي التعاقد علي فيلم تحت تهديد السلاح مع المؤلف والشاعر الكبير أيمن بهجت قمر والمخرج محمد العدل على أن يتم التصوير خلال أسابيع قليلة لحين اكتمال باقي فنانين العمل.وعلى الجانب الآخر فقد تعاقد المنتج أحمد السبكي مؤخرا مع النجم خالد البنزين لتقديم فيلم جديد يحمل اسم "قمر 14" ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين.