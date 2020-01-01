هيفاء وهبى تكشف تفاصيل تعرضها للنصب من مصرى: «أنا عايزة حقى»

كشفت الفنانة هيفاء وهبي، تفاصيل تعرضها لعملية نصب، قائلة: "أنا بطالب برد حقي بقوة القانون المصري، وعلى ثقة إني سأحصل على حقي حتى لو طال الوقت".وقالت "هيفاء"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "تعرضت لقضية نصب كبيرة، بيتي في مصر شخص دخل فيه بالقوة، ويعلم تماما إني دافعة ثمنه".وأضافت: "البيت من ضمن أملاكي، وكلته بشراء أملاك من ضمنها البيت، اشتراه باسمه، ثم أخذنا توكيل لبيع البيت باسم أختي".وأردفت: "معايا ورق البيت اللي باسمه والتنازل لأختي، ولما قررنا نبيع الفيلا كسر الباب ودخل".وتابعت: "استدعينا النجدة مرتين لإثبات الحالة، المأمور قال لهم امشوا من عندكم بدون إثبات الحالة، المأمور نفى الواقعة، رغم إن المحامين صوروا الواقعة، وتقدموا بشكوى للداخلية التي قبلت الشكوى، وأنا بأطلب حقي".