الانتهاء من إعادة رصف 8 شوارع على حساب المقاولين بطنطا

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم السبت، عن الانتهاء من رصف شارع الشيتي، وبذلك يكون تم الانتهاء كاملا من إعادة رصف 8 شوارع بطنطا على حساب المقاولين.كانت اللجنة المشكلة بوضع أسس لأعمال تقييم الطرق قبل استلامها برئاسة نائب محافظ الغربية، أعلنت في مايو الماضي عن عدم صلاحية 8 طرق تم رصفها حديثًا بحي ثان طنطا، وهي شوارع «شوقي، الشيتي، المعتصم، حسن حسيب، صدقي، توت عنخ آمون، القذافي، سيد عبداللطيف».وأكد نائب محافظ الغربية، أنه لا تهاون في استلام الطرق وفقًا للمعايير والاشتراطات الفنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حفاظًا علي المال العام.