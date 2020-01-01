«العليا للفيروسات» تكشف حقيقة ضعف «كورونا» فى مصر (فيديو)

كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، حقيقة ما تم تداوله حول ضعف فيروس كورونا بمصر، مؤكدًا أنه مجرد شائعات، حيث إن كلمة "الفيروس ضعف" لا أساس لها من الصحة.وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أمس السبت، أن الفيروس بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص، أهم ما يميزه أنه سريع الانتشار وشيطاني ولم يضعف بعد.وأشار إلى أن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا مازالت موجودة في الرعاية المركزة، ومازال هناك وفيات أيضًا لشباب في ربيع أعمارهم وليس بهم أي أمراض مزمنة، مشددًا على عدم التساهل في الأخذ بالإجراءات الاحترازية.