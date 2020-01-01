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توك شو

الجيش الليبي: إغلاق الموانئ والحقول النفطية مستمر لحين تنفيذ مطالب الشعب

السبت 11/يوليه/2020 - 11:48 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أحلام عبدالرحمن
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قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، إن إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيستمر لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي الثلاثة بشأنها.

وأضاف المسماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم دي سي مصر» أن الشعب الليبي يطالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية، وضمان حرمان المليشيات الإرهابية من عوائدها.

وأردف: «أردوغان يسعى لتصدير النفط الليبي، لأن تركيا تنهار والمليشيات تنهار، يتحدثون عن خسائر تتجاوز نصف مليار دولار، ونتساءل أين كانت تصرف الأموال طلة الفترة الماية».

وأكد أن القيادة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن.

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