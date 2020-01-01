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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير العدل يكشف عن الخدمات الإلكترونية الجديدة فى الشهر العقارى

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:48 ص
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
سناء إسماعيل
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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن تطوير الشهر العقاري، وإدخال التكنولوجيا عليه، أمرًا ليس مستحيلًا، مشددًا على أن الدولة تعمل على ذلك الآن، وتابع: «عملين قفزة في الشهر العقاري، وقدمنا عددًا من الخدمات تهدف إلى تقليل الزحام».

وأضاف «مروان»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن يوم 19 يوليو من الشهر الجاري، سنقدم عدد من الخدمات الإلكترونية، مثل الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة، وعمل التوكيلات إلكترونيًا، مشددًا على أن التجربة ستبدأ في شمال القاهرة، وعندما تنجح التجربة سيتم تعميمها.

ولفت وزير العدل، إلى أن تجديد كافة مقرات الشهر العقاري وضعنا لها خطة على ثلاث مراحل كل مرحلة 6 شهور،
وتابع:«بدأنا الشهر الجاري وبعد عام ونصف سيتم الإنتهاء، وفي غضون شهران سيكون هناك تغير كبير في الشهر العقاري».

وأشار إلي أن هناك مكاتب للشهر العقاري جيدة وأخرى غير آمنة، وهو ما دعنا إلى تجديد هذه المقرات.

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