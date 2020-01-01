«العدل»: المحامي يمكنه رفع دعواه من مكتبه

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن الوزارة بدأت الخطوات الأولى على الطريق فى تقديم الدعاوى القضائية عن بعد:" 15 يوليو سنجرى تجربة على أرض الواقع في رفع دعوى قضائية عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الكلية.. إن شاء الله سنعالج الأخطاء إن وجدت ومن ثم تعميمها على كافة المحاكم".أضاف مروان خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية أن الخطوة الثانية ستتمثل في إجراءات التقاضي أمام القضاة ستكون عن بعد أيضًا، لافتًا إلى أن الإجراءات المتبعة في التقاضي عن بعد تم بين وزارتي "العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".وأكد وزير العدل أن المحامي سيرفع الدعوة من مكتبه دون الذهاب إلى المحكمة:"هذا الإجراء تم بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرقمنة"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجّه بتوفير الدعم المالي اللازم لميكنة المحاكم: "لدينا العقول القائمة على هذا المشروع..الفكرة تحولت إلى واقع وأنا رأيت ذلك بعيني في تجربة سابقة".