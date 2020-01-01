الإحصاء: 1.2 مليار دولار صادرات مصر لإفريقيا خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لأهم دول إفريقيا بلغت 1.2 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر خلال عام 2020، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 200 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن كينيا جاءت فى صدارة الدول الإفريقية الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 115.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 111.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.4 مليون دولار.كما ارتفعت الصادرات المصرية لإثيوبيا إلى حدود 55.9 مليون خلال الفترة بين شهرى يناير وأبريل 2020 مقابل 40.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 15.6 مليون دولار خلال عام.بينما سجلت الصادرات لجنوب افريقيا تراجعًا إلى 18.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 26.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 8 ملايين دولار خلال عام.