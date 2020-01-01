نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بالأوبرا

نسمات من الموسيقى الكلاسيكية فى ليلة صيف تألقت خلالها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حيث قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا على مسرح النافورة فى الهواء الطلق وشاركت به عازفة الفيولينة الاولي في أوركسترا الاتحاد الاوربي الفنلندية لورا فيرتانين.جسد الحفل مشهدًا لرقى وتحضر الجمهور المصري الذى التزم بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طوال الامسية التى نجح الاوركسترا خلالها فى خلق حالة حوار فنى ابرز مهارات وابداعات العازفين وتمكن ودقة قائده ليؤكد ان الموسيقى لغة عالمية قادرة على مد جسور التواصل بين الشعوب رغم تعدد الثقافات، حيث تفاعل الحضور مع البرنامج الفنى الذى تضمن عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين هى متتابعة بيرجننت لجريج، رومانس للڤيولينة والأوركسترا لـ بيتهوفن ومتتابعة لجورج بيزيه.