الباز: قرار تحويل «آيا صوفيا» لمسجد كشف الوجه الإخواني القبيح لـ أردوغان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن القرار الغشوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتحويل متحف وكنيسة "آيا صوفيا" إلى مسجد كشف عن وجهه الإخواني القبيح.وأوضح الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن أردوغان خاطب الإخوان ومريديه بلغة وطريقة تدغدغ مشاعر المسلمين، وأنه أعاد مسجد "آيا صوفيا" مرة أخرى الذي انقطع عنه الأذان منذ عام 1935.وتابع الباز، أن أردوغان ظهر عاريا تماما في خطابه للغرب، حيث قال لهم إن "آيا صوفيا" ستظل مفتوحة أمام الجميع، للأجانب أو المواطنين المحليين، وبهويته الجديدة ستواصل "آيا صوفيا" احتضان الجميع، وهو ما يتعارض ويتناقض فعليا مع أسلوبه في خطاب المسلمين.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.