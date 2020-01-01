دمياط تراقب شواطئها بكاميرات ليلية لمنع النزول

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن تسلل بعض الشباب إلى الشواطئ فجرًا وراء حالات الغرق، مناشدة المواطنين بعدم النزول: "مفيش داعى خالص تنزلوا البحر طالما الشواطئ مغلقة، ولا توجد طواقم إنقاذ".وأضافت منال، في اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين لديهم إصرار شديد في ظل الوضع الراهن على دخول الشواطئ، ومن أجل ذلك قمنا بعمل مراقبة ليلية لمنع ذلك: "هىّ مش شطارة ليه نخسر أولادنا؟".فى سياق آخر، قالت محافظ دمياط، إن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في المحافظة، لكنها بسيطة جدًا، وهي للقادمين من خارج المحافظة.