وسيم السيسى: الصهيونية العالمية تحاول تشويه وتهويد تراثنا المصرى

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الأطفال الصغيرة يطلعون لا يعرفون شيئًا عن تاريخنا القديم، قائلًا: «أنا عاتب على وزاء الثقافة والآثار والتعليم، مصر تاريخها القديم كبير، نحن كنا أول بلد فى العالم تعمل عمليات مياه بيضاء وزراعة أسنان، ومش كل خوفو ومنقرع بس، والأطفال بيطلعوا مش عارفين».وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى المذاع عبر قناة «TeN» الفضائية، أن الصهيونية العالمية تحول تشويه الحضارة المصرية، وتحول تهويد تراثنا بمحاولة إثبات أن الملك إخناتون هو النبى موسى.وتابع «السيسي»، أن مسئول أمريكي عبر عن مدى عظمة الحضارة المصرية القديمة، موضحًا أن الغرب يحتاج لـ200 أخرى فوق الـ2000 عام ليصلوا إلى هذا المستوى من الحضارة الإنسانية.وأوضح «السيسي» أن القانون المصري القديم، كان قانونًا عادلًا حتى في الحرب، حتى أنه فى إحدى المعارك عندما أخذ أحد الجنود بعض من الغنائم، رفض قائد الجيش وقال له «مصر غنية ولا تحتاج لمثل هذه الأشياء».