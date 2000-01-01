رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وسيم السيسى: الصهيونية العالمية تحاول تشويه وتهويد تراثنا المصرى

السبت 11/يوليه/2020 - 11:12 م
الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي
ايهاب مصطفى
طباعة
قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الأطفال الصغيرة يطلعون لا يعرفون شيئًا عن تاريخنا القديم، قائلًا: «أنا عاتب على وزاء الثقافة والآثار والتعليم، مصر تاريخها القديم كبير، نحن كنا أول بلد فى العالم تعمل عمليات مياه بيضاء وزراعة أسنان، ومش كل خوفو ومنقرع بس، والأطفال بيطلعوا مش عارفين».

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى المذاع عبر قناة «TeN» الفضائية، أن الصهيونية العالمية تحول تشويه الحضارة المصرية، وتحول تهويد تراثنا بمحاولة إثبات أن الملك إخناتون هو النبى موسى.

وتابع «السيسي»، أن مسئول أمريكي عبر عن مدى عظمة الحضارة المصرية القديمة، موضحًا أن الغرب يحتاج لـ200 أخرى فوق الـ2000 عام ليصلوا إلى هذا المستوى من الحضارة الإنسانية.

وأوضح «السيسي» أن القانون المصري القديم، كان قانونًا عادلًا حتى في الحرب، حتى أنه فى إحدى المعارك عندما أخذ أحد الجنود بعض من الغنائم، رفض قائد الجيش وقال له «مصر غنية ولا تحتاج لمثل هذه الأشياء».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبى تكشف تفاصيل تعرضها للنصب من مصرى: «أنا عايزة حقى»

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

الأسعار تبدأ بـ200 ألف جنيه.. كورونا يشعل سوق المدافن فى مصر

«الري» تكشف عن تفاصيل الاجتماع التاسع لمفاوضات سد النهضة

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص

الباز: مصر الآن في حالة حرب صريحة وواضحة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ماسك يكشف عن رقاقة قادرة على علاج الاكتئاب والإدمان

لغز قتيل العصر الحديدي الذي عثر عليه مقيد اليدين

السجن 4 سنوات لبريطاني حاول سرقة الميثاق الأعظم

كتاب يكشف معلومات مثيرة عن ملك البوب مايكل جاكسون

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بالأوبرا

رشا عدلي «على مشارف الليل» في مكتبة تنمية

وسيم السيسى: الصهيونية العالمية تحاول تشويه وتهويد تراثنا المصرى

أستاذ أدب: مواقف محمود درويش للقضية الفلسطينية لا يزايد عليها أحد