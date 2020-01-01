لميس الحديدي: قضية المتحرش أحمد بسام زكي حركت المياه الراكدة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قضية تحرش أحمد بسام زكي بعدد من الفتيات، حركت المياه الراكدة ولم يعد المجتمع صامتًا، فقد استقبلت النيابة، اليوم، بلاغات رسمية يجري التحقيق فيها الآن لأحد أصحاب دور النشر.وتابعت «لميس»، عبر برنامجها «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية «الحدث»، أن قضية الشاب المتحرش لم تحرك المجتمع فقط، بل حركت الدولة لسن قوانين حماية للمبلغات وسرية بياناتهن، مشيدة بتحركات المؤسسات الدينية التي وقفت بقوة في وجه قضية التحرش والجدل.