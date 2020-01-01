بهاء أبو شقة: القائمة الموحدة ستضم شخصيات معارضة

قال رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، إنه من المتوقع وجود شخصيات معارضة في القائمة الموحدة.وأوضح «أبو شقة» خلال حواره ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبو بكر على شاشة «ON» أن ترشيحات حزب الوفد في الانتخابات المقبلة تتضمن التفاوض على 10 مرشحين بنظام القائمة، مضيفًا: «الأعداد النهائية ليست واضحة حتى الآن، ونحن أما رأي ومطالب للآخرين، حيث يوجد 100 بنظام التعيين و100 بنظام الفردي و100 في نظام القائمة».وتابع: «لا أجد حرجا في الكشف عن ترشيحات بعينها، لكن نحن حاليا أمام آراء ومطالب للكثيرين، وسندفع بمرشحين للفردي والقائمة».وأردف: «هذا العدد ليس قليلا، وإنما نراعي وجود مستقلين وشخصيات معينة وغيرها، لن يكونوا من الأحزاب فقط، والقوائم ستضم شخصيات معارضة، وسننافس على كل المقاعد الفردية، ونستهدف الحصول على 20 مقعدا في الفردي».ولفت إلى أن الغرفة الثانية للبرلمان المتمثلة في مجلس للشيوخ ستتمتع بثقل هائل، ووجود هذا المجلس في تلك المرحلة يضيف دليل جديد على أن مصر تمضي على الطريق الصحيح لترسيخ ديمقراطية حقيقة.وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، أن مجلس الشيوخ سيكون له دور قوي جدا وفيه إثراء للحياة البرلمانية في مصر وللتشريعات المختلفة.