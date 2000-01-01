«التطوير العقاري» يوضح كيفية تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء

قال المهندس حسام طه، عضو مؤسس غرفة التطوير العقاري، إن القيم الخاصة بالتصالح مع مخالفات البناء حُددت وفقًا لسعر السوق الحالية، مشيرًا إلى أن مشكلة المخالفات في الأساس في الضغط على مرافق البنية التحتية، ولذلك قامت الدول باحتساب رفع تكلفة هذه المرافق من تكلفة التصالح مع المباني المخالفة.وتابع "طه"، خلال حواره ببرنامج "حوار واستثمار" مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، المُذاع على قناة "الصحة والجمال"، مساء السبت، أن سعر التصالح في المدن يبدأ من 200 جنيه لـ2000 جنيه، وتقييم هذه المخالفات يحدد وفقًا لقيمة الوحدة وموقعها، أو وجودها.في حين قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إن التصالح يكون من خلال لجان معنية بتقييم العقار، لافتَا إلى أن قيمة التصالح في المدن تصل لأربعة أضعاف قيمة التصالح في القرية، فمخالفة الرسومات المعمارية في المدن تصل لـ 20 ألفا، وبناء دور مخالف تقدر بـ 80 ألف جنيه، وبناء بدون ترخيص 160 ألفا.