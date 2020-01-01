أحمد كشك عن مشاركته في «أمل حياتي»: «دعمكم هيفرق معايا»

كشف الفنان أحمد كشك، عن تعاقده على المشاركة في مسلسل "إلا أنا" من خلال حكاية "أمل حياتي"؛ معبرا عن سعادته بالمشاركة في العمل، مطالبا الجميع بالدعاء له في التجربة الجديدة التي يخوضها، وتقديم الدعم له معقبا: "دعمكم هيفقرق معايا".وقال كشك، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه بدأ تصوير العمل منذ يومين، متمنيا دعم الجميع له، مؤكدا أن الشخصية التي يقدمها في العمل ستفرق معه كثيرا على حد تعبيره؛ مؤكدا أنه يقدم شخصية سيد بونطة رافضا الكشف عن تفاصيل الشخصية نفسها.وتستعد شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، بالتعاون مع شركة أروما، لتقديم حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا"، حيث بدأ الفنانون تصوير المسلسل منذ يومين؛ والعمل بطولة الفنانين حنان مطاوع وبيومي فؤاد وسلوى عثمان وحنان سليمان وصبري عبدالمنعم ورامي الطمباري ونور محمود ونانسي صلاح وشاهيستا سعد وأحمد كشك وكيرا الصباح ومحمود حمدان وسمر علام وآخرون؛ تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.