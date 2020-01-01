رئيس «الإنقاذ البحري» يوضح سبب غرق رواد شاطئ النخيل

قال الكابتن إيهاب المالحي، رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إن الموج قذف 10 جثامين من غرقى شاطئ النخيل حتى الآن وباقي جثة واحدة لم تظهر بعد، متابعا: "7 جثامين ظهروا وحدهم بسبب الأمواج أمس، و3 اليوم من أبوالمطامير".وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحواجز الأسمنتية التى وضعت في الشاطئ بها أنفاق تتسبب في غرق رواد الشاطئ عندما تكون الأمواج عالية.وتابع: "لا بد من عمل تكريك للرمال أسفل الصخور وهذا هو الحل الأمثل للحواجز، ولكن لو سبنا الوضع على ما هو عليه الناس هتفضل تغرق".وأكد المالحي، أن الشرطة والأجهزة التنفيذية تبذل مجهودًا كبيرًا لمنع المواطنين من النزول إلى الشاطئ، موضحا أن الإنقاذ لا يستطيع الغوص والبحث عن الغرقى في ظل ارتفاع الأمواج كما هو الحال الآن.