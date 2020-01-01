540 مصابًا بكورونا في جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 540 حالة.وأوضح أن هناك نحو 10 آلاف جندي وضابط داخل الحجر الصحي، منهم وحدات كاملة، بسبب مخالطتهم بمرضى كورونا، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وسجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 1198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين 37464 حالة، و354 حالة وفاة.وتدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي العودة لفرض المزيد من القيود المجتمعية، حتى وإن لجأت للإغلاق الشامل مرة أخرى، بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المكلف بمتابعة أزمة كورونا، في وقت سابق، على فرض حظر التجول، على ثلاثة أحياء يسكنها اليهود المتطرفين "الحريديم" في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى 7 أحياء في اللد والرملة، بسبب تفشي الكورونا فيها.