طائرة ورقية تسقط شاب من الدور السابع في الغربية

أصيب شاب فى العشرينات من العمر إثر سقوطه من الطابق السابع أثناء لهوه بطائرة ورقية بمنطقة المعهد الديني التابع لدائرة أول المحلة الكبرى.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الأهالى بإصابة الشاب أحمد حسنى الحماقى، يبلغ من العمر ٢٢ سنة بكسور وكدمات فى مختلف أنحاء جسده نتيجة سقوطه من الطابق السابع من منزله أثناء لهوه بطائرة ورقية، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم.وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.