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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

خبير اقتصادي: قروض الدولة المصرية في الحدود الآمنة

السبت 11/يوليه/2020 - 11:03 م
الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن القروض التي حصلت عليها الدولة ليست استهلاكية كي نقلق منها، ولكن يتم ضخها في مشروعات إنتاجية، يكون لها عوائد لتسديد قيمة القرض.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الدين الخارجي وصل لـ 112.6 مليار دولار، وهذا الرقم في الحدود الآمنة ويمثل 33% من إنتاج الدولة المحلي، لافتا إلى أن المؤسسات الاقتصادية تقول إن القروض عندما تمثل أكثر من 60% من الإنتاج المحلي للدولة تكون "خطرة"، أما النسبة المصرية آمنة.

وأكد "أبوزيد"، أن الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع ويشمل الاقتصاد الإنتاجي من السياحة وقناة السويس وعوائد المصريين في الخارج، بالإضافة للصادرات.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر كانت تعاني قبل 2013 من مشاكل في الكهرباء وهذا أثر على قدرة الاقتصاد، وبعد 30 يونيو بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاهتمام بملف الكهرباء، وأصبح الاقتصاد المصري قادر على استيعاب استثمارات ضخمة توفر ملايين فرص العمل.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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