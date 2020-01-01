رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
توك شو
الوفد: الديمقراطية الحقيقية تكون بتمثيل المعارضة بـ40%
السبت 11/يوليه/2020 - 11:01 م
بهاء أبو شقة
أحلام عبدالرحمن
طباعة
موضوعات متعلقة
الباز يناشد النائب العام القبض على عبدالله رشدي: يحرض على الفسق
هيفاء وهبى تكشف تفاصيل تعرضها للنصب من مصرى: «أنا عايزة حقى»
الأسعار تبدأ بـ200 ألف جنيه.. كورونا يشعل سوق المدافن فى مصر
استمرار انخفاض الأعداد.. الصحة: 67 وفاة و923 إصابة جديدة بكورونا
الصور
نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)
زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)
أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط
قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)
إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»
الأكثر قراءة
«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)
الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص
الباز: مصر الآن في حالة حرب صريحة وواضحة
«التعليم» تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة
المزيد
إنفوجراف
رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة
تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)
محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)
«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)
أيام زمان
كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟
سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز
ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة
كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا
المزيد
نجم الساعة
كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟
الصحة
باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»
اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا
بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا
مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا
المزيد
منوعات
ماسك يكشف عن رقاقة قادرة على علاج الاكتئاب والإدمان
لغز قتيل العصر الحديدي الذي عثر عليه مقيد اليدين
السجن 4 سنوات لبريطاني حاول سرقة الميثاق الأعظم
كتاب يكشف معلومات مثيرة عن ملك البوب مايكل جاكسون
المزيد
مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد
الثقافة
نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بالأوبرا
رشا عدلي «على مشارف الليل» في مكتبة تنمية
وسيم السيسى: الصهيونية العالمية تحاول تشويه وتهويد تراثنا المصرى
أستاذ أدب: مواقف محمود درويش للقضية الفلسطينية لا يزايد عليها أحد
المزيد