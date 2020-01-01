نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بكورونا

صرح النجم العالمى، أبهيشيك باتشان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وكتب أبهيشيك، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية الإصابة بـ(COVI- 19)، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين.. شكرًا لكم".وقد دخل الفنان الهندي أميتاب باتشان، مساء اليوم، المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا.وأعلن أميتاب باتشان، عبر "تويتر"، أنه قد أجرى فحص فيروس كورونا وجاءت النتائج إيجابية، وكتب: "خضعت لفحص (كوفيد- 19) وكانت النتيجة، وتم نقلي للمستشفى، العائلة والموظفون خضعوا لاختبارات أيضًا ونحن بانتظار النتائج، وعلى كل من كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة أن يخضع للفحص".