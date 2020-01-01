رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بكورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 10:40 م
أبهيشيك باتشان
أبهيشيك باتشان
وسام عطية
طباعة
صرح النجم العالمى، أبهيشيك باتشان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وكتب أبهيشيك، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية الإصابة بـ(COVI- 19)، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين.. شكرًا لكم".

وقد دخل الفنان الهندي أميتاب باتشان، مساء اليوم، المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن أميتاب باتشان، عبر "تويتر"، أنه قد أجرى فحص فيروس كورونا وجاءت النتائج إيجابية، وكتب: "خضعت لفحص (كوفيد- 19) وكانت النتيجة، وتم نقلي للمستشفى، العائلة والموظفون خضعوا لاختبارات أيضًا ونحن بانتظار النتائج، وعلى كل من كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة أن يخضع للفحص".

موضوعات متعلقة

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

«التموين»: الأهلى سجل لقب نادي القرن منذ 13 عامًا (صور)

«حماية المستهلك»: عقوبة جملة «السعر إنبوكس» تصل لـ مليون جنيه (فيديو)

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ماسك يكشف عن رقاقة قادرة على علاج الاكتئاب والإدمان

لغز قتيل العصر الحديدي الذي عثر عليه مقيد اليدين

السجن 4 سنوات لبريطاني حاول سرقة الميثاق الأعظم

كتاب يكشف معلومات مثيرة عن ملك البوب مايكل جاكسون

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بالأوبرا

رشا عدلي «على مشارف الليل» في مكتبة تنمية

أستاذ أدب: مواقف محمود درويش للقضية الفلسطينية لا يزايد عليها أحد

أحمد عواض يتفقد قصري الشاطبي والأنفوشي بالإسكندرية (صور)