سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

بعدما تعثرت بدايته فترة السبعينات والثمانينات في أداء الأدوار الثانوية والصغيرة، نجح الفنان سامي العدل في خلق مساحة كبيرة وواسعة له ولأخوه من خلال إنشاء شركة إنتاج "العدل" جروب، وتحول الفنان الذي يبحث عن بطولة إلى منتج يحاول صناعة النجوم، خاصة أنه كان يركز على إتاحة الفرصة المناسبة للشباب، فقد ساعد في ظهور وصعود الفنانين، محمد سعد، محمد هنيدي، ومصطفى قمر، وأحمد حلمي وآخرون.كان الفنان الراحل سامي العدل في الوسط الفني ينظم الحفلات لكبار الفنانين ويعقد جلسات الصلح، والسهرات المتكررة، لفض المشاكل والنزاعات بينهم.وحكى في حواراته الصحفية أنه كان يلتقي بجميع الفنانين والفنانات في كافتيريا يملكها، اعتبرت ملتقى لكل العاملين في الوسط الفني، وذاع صيتها، كما كان يقيم الحفلات خلال شهر رمضان بأكبر الفنادق في القاهرة.اشتهر الفنان الراحل بلقب الخال نتيجة لمحاولاته في لم شمل الفنانين والفنانات، ويقول سامي: "استأجرت كافتيريا بحي العجوزة، لألتقي فيها بزملائي الفنانين وقتما نشاء، وكنت أهدف من خلالها لعمل الخير وحينما شعرت أنها عبء عليّ تركتها".ونجح سامي العدل خلال تلك الفترة في حل العديد من الخلافات بين الفنانين، مثل عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، وكذلك عادل إمام والفنان الراحل أحمد زكي.واعترف الفنان سامي العدل أنه احتفل في إحدى المرات بعيد ميلاد الفنانتين يسرا، وحنان ترك مرتين متتاليتين، لأنهما كانا يمران بحالة نفسية سيئة فحاول من خلال هذه الاحتفالات أن يساعدهما في تخطيها.