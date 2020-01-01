الباز يفتح النار على عبدالله رشدي: «وباء أخطر من كورونا»

شن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، هجوما حادا على الناشط عبدالله رشدي، بسبب محاولته شرعنة التحرش بالمرأة، من خلال تبرير ذلك بأن الملابس هي السبب.وأضاف الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن مصر الآن يوجد بها وباء يسمى عبدالله رشدي، وهو أخطر من وباء كورونا، موضحا أنه يكتب دائما مقولة "الأزهر قادم"، في حين أن الأزهر الشريف تبرأ منه وكذلك وزارة الأوقاف، إذن هو ليس داعية ولا علاقة له بالدعوة، فهو "مجرد ناشط بياكل عيش من على الفيسبوك".وعرض الباز، فيديو لعبدالله رشدي، يتحدث فيه عن أن المرأة يجب أن يكون مكانها في المنزل، وتخرج كل طاقتها فيه، لتخرج أجيالًا جديدة للدولة، وعلق عليه قائلا: "هذا رجل خارج التاريخ والعلم وخارج المنطق وخارج أي حاجة، ويهيل التراب على كل ما تفعله الدولة المصرية من تمكين المرأة، ويقول هذا المدعي المرأة مكانها في البيت".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.