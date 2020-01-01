طاجيكستان: 49 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في طاجيكستان، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المصابين إلى 6 آلاف و506 أشخاص.وقال ممثل الوزارة، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، إن "عدد المرضى الذين يعانون من مرض (كوفيد- 19) ارتفع بمقدار 49 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل إلى 6506 أشخاص، ولم يتم خلال اليوم الماضي، تسجيل أي حالات وفاة بسبب المرض".وأشار إلى أن إجمالي عدد الوفيات لا يزال 55 شخصا حتى الآن، فيما شفي 5 آلاف و176 شخصا، أي 79.5% من العدد الإجمالي للمصابين، كما خرج 61 مريضا من المستشفيات، خلال اليوم الماضي، بعد شفائهم.