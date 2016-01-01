بهاء أبوشقة: الدولة ترسخ لنظام ديمقراطي حقيقي

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب جاء في ظروف صعبة، وأول مجلس يأتي بانتخاب حر مباشر، واستطاع إنجاز العديد من التشريعات.وأضاف "أبوشقة"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة "ON": "كنت أشتغل على مشروعات القوانين كالشباب والرياضة والاستثمار، وغيرها، من 10 الصبح لـ2 بالليل".وأوضح المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن القيادة السياسية تسعى نحو ترسيخ نظام ديمقراطي حقيقي.ولفت إلى أن المعارضة الوطنية يجب أن تكون بناءة، وليس دورها تصيد الأخطاء، مضيفًا: "كنا أمام معارضة حقيقية تحت قبة البرلمان وكانوا يعرضون آراءهم بوضوح.. كنا أمام الرأي والرأي الآخر، والأغلبية هي من تقرر".وفي رده على توسع البرلمان الحالي في مفهوم الحصانة، قال "أبوشقة" إن رفع الحصانة يتطلب أن يكون الأمر أمام أدلة جدية، وبلاغات متشابكة طبقًا للقانون رقم 1 لعام 2016، مؤكدًا أن الحصانة ليست حماية لشخص بعينه بل لحماية أشخاص.