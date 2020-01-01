بعد غرق 11 شخصا.. محافظ الإسكندرية: بناء سور على شاطئ النخيل

كشف اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، كواليس غرق 11 شخصا بشاطئ النخيل، خلال سعيهم لإنقاذ طفل عمره 13 عاما من الغرق، موضحًا أنه تم انتشال 9 من الجثامين، ويتبقى 2 جار البحث عنهم.وقال محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن شاطئ النخيل من الشواطئ العامة الصادر بحقها قرار إغلاق، لافتا إلى أن طوله 1800 متر، وهناك 10 لافتات بطول الشاطئ تحذر من نزوله.وأكد أن عددا من المواطنين يذهبون إلى الشاطئ في الساعة الرابعة صباحا، هربا من دوريات الأمن، موضحًا أن شاطئ النخيل العام الماضي، شهد 16 حالة غرق، وما حدث مؤخرا نوع من التحايل على قرار غلق الشاطئ.وتابع: "اتفقت مع جمعية 6 أكتوبر على بناء سور بطول الشاطئ بتكلفة 3 ملايين جنيه، ووعدوني ببنائه خلال 15 يوما، كي نتحكم في عملية التسلل".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.