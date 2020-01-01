الباز يناشد المسئولين عودة الموالد: مشتاقين للشيخ ياسين

ناشد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة «الدستور»، المسئولين بوزارة الداخلية والطرق الصوفية بالنظر في عودة الموالد مرة أخرى في ظل الإجراءات الاحترازية.أضاف الباز في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار أن ملايين المصريين مشتاقين للشيخ ياسين التهامي وغيره ممَن يحتفلون بهذه الليالي الروحانية، متابعًا أن هذه الموالد مرتبطة وجدانيًا بحياة المصريين.وتابع: أن كثيرا من الناس أضير بسبب إلغاء هذه الموالد، ويجب أن ينظر في عودته في ظل الإجراءات الاحترازية: "نحن لا نريد أن نضغط على الدولة، لكن ننقل صوت المشتاقين لهذه الليالي الروحانية".