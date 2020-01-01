الباز: مصر الآن في حالة حرب صريحة وواضحة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر الآن في حالة حرب صريحة وواضحة، وهناك استعداد جيد لأي قتال محتمل.وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن قنوات الإخوان تحدثت كثيرا، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، عن سبب شراء مصر الأسلحة، وتساءلت "لماذا لا توجه تلك الأموال للتعليم والصحة؟"، متابعا: "النهاردة عرفنا كويس الإجابة عن السؤال".ولفت إلى أن أجهزة الدولة كانت تخطط بشكل جيد وتعرف الأخطار المحتملة، ولهذا استعدت بشكل جيد، موضحًا أننا كنا أمام أزمة سد النهضة ومواجهة الإرهاب والمخاطر المحتملة في ليبيا.وتابع: "اللي إحنا شايفينه بيقول إن البلد مش داخلة على حرب.. لا إحنا في حرب فعلا، وفي فرق بين الحرب والقتال.. والحرب بتكون مرحلة ما قبل القتال".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.