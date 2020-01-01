اقتصادي: مصر تقف على أرض صلبة بفضل إنجازات السيسي

قال الخبير الاقتصادي، إبراهيم الشواربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بالاهتمام بالمشروعات الجديدة الخاصة بتحقيق اكتشافات جديدة في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، لافتًا إلى أن الرئيس يهتم بملف البترول بشكل كبير جدًا.وتابع "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"، المُذاع على قناة "الصحة والجمال"، مساء اليوم السبت، أن الرئيس السيسي، يهتم بقطاع البترول بهدف تقليل استيراد المواد البترولية من الخارج، بالإضافة لإمكانية تصدير الفائض في المستقبل، مشيرًا إلى أن السيسي لا يدخر جهدًا في تنفيذ أي مشروع قد يضيف لمصر والمصريين، ويهتم بكل ما يفيد المواطن المصري من صحة وتعليم ومشروعات تنموية، تسمح لمجموعة كبيرة من المصريين بالعيش حياة كريمة.ولفت إلى أن الرئيس السيسي، اهتم بالأمن بصورة كبيرة من خلال توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، وهذا انعكس على خروج المصريين في الشارع في أي وقت، مما أدى لوقوف مصر على أرض صلبة في كافة المجالات.وأضاف أن مصر فتحت مجالات العمل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد التي تشمل ارتداء الكمامة والبعد الآمن عن الأشخاص، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.