سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 12-7-2020 فى البنوك المصرية
الأحد 12/يوليه/2020 - 04:43 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 12-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، تسجيل آخر تداولات سعر برميل النفط الكويتي، ارتفاعًا 26 سنتا ليبلغ 43.90 دولار، في المقابل انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 42.35 دولار للبرميل، كما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار لتغلق على 39.62 دولار للبرميل وفقًا للأسواق العالمية.
أسعار الدينار الكويتي
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في عدد من البنوك في أولي جلسات الأسبوع الحالي ليستقر سعر الدينار في بنك التعمير والإسكان وبنك بلوم، في المقابل تراجع الدينار في البنك التجاري الدولي والبنك المركزي المصري.
أما في بنك كريدي أجريكول فبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.17، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 52.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.27 جنيه وللبيع 52.17، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.57 جنيه وللبيع 52.20، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.63 جنيه وللبيع 52.30، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 50.15 جنيه وللبيع 51.77.
وبلغ سعر الدينار في المصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه للشراء 49.69 جنيه وللبيع 51.82، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.30، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 50.65 جنيه وللبيع 52.26، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.17، وفي المقابل استقر سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.27.
عالميًا، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، تسجيل آخر تداولات سعر برميل النفط الكويتي، ارتفاعًا 26 سنتا ليبلغ 43.90 دولار، في المقابل انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 42.35 دولار للبرميل، كما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار لتغلق على 39.62 دولار للبرميل وفقًا للأسواق العالمية.
أسعار الدينار الكويتي
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في عدد من البنوك في أولي جلسات الأسبوع الحالي ليستقر سعر الدينار في بنك التعمير والإسكان وبنك بلوم، في المقابل تراجع الدينار في البنك التجاري الدولي والبنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 12-7-2020انخفض سعرالدينار الكويتي الإستثمار العربي الدولي ليسجل للشراء 49.53 جنيه وللبيع 53.16، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.38 جنيه وللبيع 52.17، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدينار أمام الجنيه للشراء 49.44 جنيه وللبيع 52.26، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.20.
أما في بنك كريدي أجريكول فبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.17، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 52.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.27 جنيه وللبيع 52.17، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.57 جنيه وللبيع 52.20، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.63 جنيه وللبيع 52.30، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 50.15 جنيه وللبيع 51.77.
وبلغ سعر الدينار في المصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه للشراء 49.69 جنيه وللبيع 51.82، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.30، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 50.65 جنيه وللبيع 52.26، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.17، وفي المقابل استقر سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 52.27، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.27.