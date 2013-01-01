بهاء أبوشقة: 30 يونيو ثورة شعبية حقيقية

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن مصر قبل 30 يونيو عام 2013، كانت عبارة عن فوضى، ولكن الآن أصبحنا أمام دولة حقيقية تنجز العديد من المشروعات العملاقة.وأضاف "أبوشقة" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الشعب المصري بمثابة صخرة صلبة لا تقهر أبدًا، مؤكدا أن 30 يونيو ثورة شعبية حقيقية بكل مقاومات وتعريفات الثورات، حيث شهدت خروج 33 مليون مصري على قلب وتصميم رجل واحد لحماية الدولة المصرية، ثم انحياز الجيش الوطني لحماية مصر من مستنقع كان مخططا أن تسقط فيه مصر كما سقطت فيه دول مجاورة مثل ليبيا وسوريا وغيرهما.