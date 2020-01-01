إصابة 28 من القوات الجورجية بكورونا في أفغانستان

أفادت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، السبت، بأن ما لا يقل عن 28 جنديًا جورجيًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان.وأضافت الوكالة أن سلطات الدفاع الجورجية نقلت الجنود المصابين من أفغانستان إلى بلادهم، مشيرة إلى أن الجنود المصابين يخضعون حاليًا للعلاج فى مستشفى عسكرى فى جورجيا.من جانبه، لم يعلق حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، الذي تعمل بموجبه القوات الجورجية، على تلك الأنباء حتى الآن.كان الناتو أعلن، سابقًا، عن انتشار فيروس كورونا بين بعض قوات الحلف في أفغانستان منذ حوالي أربعة أشهر.يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه مسئولون بوزارة الصحة العامة الأفغانية، أمس الجمعة، أن ما يقرب من 34000 شخص أصيبوا بالفيروس في البلاد منذ بدء انتشاره.