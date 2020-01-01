214 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 15 ألفًا و542 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية بلغ 849 ألفًا و52 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.وأضاف البيان أنه جرى تسجيل حالتَي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات إلى 245 حالة، بينما تم تسجيل 238 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 120 ألفًا و65 حالة.