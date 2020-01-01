وزيرا السياحة والطيران يتفقدان متحف مطار القاهرة الدولي

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، متحف مطار القاهرة الدولي بمبني الركاب 2؛ للوقوف على مستجدات الأعمال به تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، ليصبح عنصر جذب جديدًا داخل مطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت، وذلك فور وصولهما مطار القاهرة الدولي مساء السبت، بعد انتهاء زيارتهما إلى محافظة جنوب سيناء.ووجه الوزيران بإجراء بعض التعديلات على القاعة التى تبلغ مساحتها 120 مترًا تقريبًا؛ تمهيدًا لاستقبال القطع الأثرية وفتارين العرض.ويضم المتحف حوالي 100 قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، من عدد من المتاحف المصرية، لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية منذ العصور المصرية القديمة والإسلامية والقبطية، للتعبير عن الأوجه المختلفة لعظمة الحضارة المصرية العريقة.وتضم القطع الأثرية مومياوات مزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونة كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية، وتمثالا للإله إيزيس المجنح مصنوعا من البرونز، وتماثيل صغيرة من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي، وبعض قطع النسيج والسجاد من المتحف الإسلامي وغيرها.