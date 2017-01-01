المشدد 5 سنوات لسائق دهس عاطلا في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالمطلب محمد نصر، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة قتل عاطل طلب منه إتاوة، وصدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد عزت مزيد، وياسر حسن مدبولي، وسكرتير الجنايات، كيرلس الراوي.وترجع أحداث القضية رقم 39632 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مأمور قسم شرطة العامرية أول، بلاغا يفيد بقيام سائق بدهس عاطل بسيارة بدائرة القسم.وكانت تحريات ضباط مباحث القسم، توصلت لقيام المتهم "ك. م. غ"، سائق، بدهس المجني عليه "ع. ن. ج"، عاطل، بالسيارة قيادته فأحدث به إصاباته التي أودت بحياته، وذلك إثر مشاجرة بينهما وقيام المجني عليه بمحاولة الاعتداء على المتهم، للحصول منه على إتاوة بسبب تحميل ركاب بالموقف دائرة القسم.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على السائق، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.